Pokemon GO: in arrivo interessanti migliorie al sistema dei Pokemon Fortunati

Niantic Labs ha annunciato con un comunicato stampa l'arrivo di migliorie per la meccanica dei Pokemon Fortunati in Pokemon GO, frutto di una incredibile scoperta del Professor Willow...

"Quanti Pokémon fortunati avete ottenuto fino ad ora? Il Professor Willow ha fatto un'altra scoperta sulla natura dei Pokémon fortunati e ora gli scambi che hanno come risultato Pokémon fortunati saranno più vantaggiosi per entrambi gli Allenatori!

La natura del Pokémon fortunato non cambia: maggiore è il tempo che trascorre all'interno dello spazio per i Pokémon di un Allenatore, più è alta la possibilità che diventi un Pokémon fortunato una volta scambiato. A partire da ora, se scambierete un Pokémon presente nello spazio per i Pokémon di un Allenatore da luglio 2016 o agosto 2016, è garantito che diventerà un Pokémon fortunato! Inoltre, un Pokémon divenuto un Pokémon fortunato una volta scambiato, sarà potente come non mai! Il Pokémon fortunato richiederà una quantità minore di Polvere di stella per essere potenziato, così che possa diventare subito molto più forte!

Il Pokémon fortunato non sarà garantito se voi e il vostro amico avrete già ricevuto 10 o più Pokémon fortunati, ricordatevelo! È il momento perfetto per far tornare a giocare i vostri amici a Pokémon GO e collaborare con loro per completare il Pokédex di Kanto! In bocca al lupo, Allenatori! Iniziate a esplorare in tutta sicurezza!"

Ricordiamo che tra i prossimi eventi targati Pokemon GO troviamo il Moltres Day in programma per sabato 8 settembre, ulteriori iniziative sono previste durante l'autunno.