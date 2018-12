Pokemon GO: in arrivo nuove Evoluzioni di Eevee con l'Evento Natalizio?

Uno dei Pokemon più amati potrebbe ricevere delle nuove, misteriose Evoluzioni nel corso dell'Evento Natalizio di Pokemon GO.

Come riportano i colleghi di Comicbook, infatti, i dataminer dell'ultimo aggiornamento del kolossal mobile di Niantic Labs hanno infatti scovato dei chiari riferimenti che conducono verso una sola direzione, ovvero verso l'imminente introduzione di due nuove Evoluzioni di Eevee. La natura di queste evoluzioni non è stata ancora rivelata e sappiamo in quale contesto o con quali modalità sarà possibile effettuarle.

Le prossime eevoluzioni di uno dei mostriciattoli più famosi dell'universo fantasy di Pokémon dovrebbero essere sbloccate nel corso dell'evento invernale che partirà ufficialmente oggi, 18 dicembre, e si protrarrà fino al 2 gennaio tanto su sistemi iOS quanto su smartphone Android.

Nell'attesa di scoprire se le anticipazioni dei dataminer su Eevee saranno o meno confermate da Niantic, ricordiamo a chi ci segue che durante l'Evento di Natale di Pokemon GO il microcosmo a realtà aumentata del titolo verrà invaso da creature invernali come Sneasel, Swinub, Spheal, Jynx e Snover. Gli Allenatori potranno inoltre acchiappare dei Pokémon già pronti per le vacanze, come il tenero Pikachu con indosso il cappello natalizio!