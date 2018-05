Pokemon GO: in arrivo un nuovo evento? Scoperti riferimenti alla Settimana dell'Avventura

Un nuovo evento di Pokemon GO potrebbe partire nei prossimi giorni o più probabilmente durante la prossima settimana: sui server di gioco e nel codice sorgente dell'app sono stati trovati riferimenti alla Settimana dell'Avventura, mai annunciata da Niantic Labs.

L'evento in questione potrebbe essere dedicato ai Pokemon di tipo roccia, poichè alcune delle quest in arrivo richiedono di far evolvere mostriciattoli come Omanyte e Kabuto. Al momento non ci sono conferme da parte degli sviluppatori e non sappiamo quando la Settimana dell'Avventura farà il suo debutto in Pokemon GO, c'è chi parla di un lancio previsto per la fine di maggio e chi invece ipotizza l'inizio di giugno come finestra per l'avvio del nuovo evento.

Nel weekend, l'Uccello Leggendario Ho-Oh è tornato disponibile nei Raid Leggendari, inoltre il 19 maggio scorso si è svolto il nuovo Community Day di Pokemon GO dedicato a Charmander. Per il 2018, Niantic ha in serbo numerose novità, come l'arrivo degli scambi e dei Pokemon di quarta generazione, non ci resta che attendere eventuali nuovi annunci.

Sapevate che, secondo alcuni rumor, il successo di Pokemon GO avrebbe influenzato notevolmente lo sviluppo di Pokemon per Nintendo Switch? Il nuovo episodio della serie dovrebbe contenere alcune meccaniche ereditate (e probabilmente parzialmente rivisitate) dal gioco mobile.