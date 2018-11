Pokemon GO: in arrivo il Pokemon Community Day definitivo!

Per celebrare il primo compleanno dei Community Day, l'account Twitter di Pokemon GO annuncia un evento decisamente speciale per il weekend compreso tra Venerdì 30 novembre e Domenica 2 Dicembre.

Per ringraziare gli Allenatori di tutto il mondo per la loro partecipazione ai numerosi eventi tematici, il team di Pokemon GO ha infatti annunciato che: "Per festeggiare questo fantastico anno di Community Day, tutti i Pokémon selvatici apparsi in questi eventi torneranno in tutto il mondo per un fine settimana speciale, da venerdì 30 novembre alle 22:00 CET (1:00 p.m. PST) fino a domenica 2 dicembre alle 8:00 CET (11:00 p.m. PST). Saranno di nuovo disponibili anche tutte le mosse che hanno caratterizzato ogni Community Day, quindi i Pokémon evoluti potranno impararle!".

Durante questo specialissimo evento invernale, appariranno dunque con maggiore frequenza i seguenti Pokemon selvatici:

Bulbasaur

Charmender

Squirtle

Pikachu

Evee

Dratini

Chikorita

Cyndaquil

Mareep

Larvitar

Beldum

Sono inoltre previsti alcuni bonus speciali, che, tuttavia, saranno attivi solamente per tre ore. In Europa, tra le 10:00 e le 13:00 UTC del 1 Dicembre, sarà dunque possibile ottenere doppi PE e doppia polvere di stelle dalla cattura, mentre l'Incubatrice delle Uova avrà doppia efficacia.



Con l'avvio di questo importante weekend celebrativo, insieme al recente annuncio del lancio di una nuova serie di raid, si preannuncia una grande fine dell'anno 2018 per il titolo mobile Pokemon GO!