Pokemon GO ha incassato quasi tre miliardi di dollari

Non si ferma il successo di Pokemon GO: nonostante i giocatori attivi siano calati rispetto al boom degli esordi e dei mesi immediatamente successivi, il gioco di Niantic Labs continua a generare numeri incredibilmente elevati anche per il mercato mobile.

Secondo quanto riportato da Sensor Tower, ad oggi Pokemon GO ha incassato complessivamente 2.65 miliardi di dollari e potrebbe sfondare il muro dei tre miliardi entro la fine dell'anno. Gli Stati Uniti rappresentano il principale paese per i ricavi lordi (928 milioni di dollari), seguiti dal Giappone con 779 milioni di dollari. Nonostante sia nato come esclusiva iOS, Pokemon GO ad oggi genera più ricavi da smartphone Android, con 1.43 miliardi ottenuti dalle microtransazioni su Google Play e 1.22 miliardi da App Store.

Negli ultimi tre anni Niantic Labs ha tenuto viva l'attenzione della community tramite sfide, eventi a tema, ricompense, aggiornamenti e nuovi contenuti. Tra le ultime novità di Pokemon GO troviamo l'arrivo di Mewtwo Corazzato ed Entei oltre al probabile debutto del Team Rocket.