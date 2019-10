Dal 2016 ad oggi, Pokemon GO ha incassato oltre tre miliardi di dollari, secondo le stime diffuse da SensorTower. Nel primo anno il gioco di Niantic ha guadagnato 832.4 milioni di dollari, 589.3 milioni nel 2017, 816.3 milioni nel 2018 e ad oggi 774.3 milioni nel 2019.

Il numero dei download totali ammonta a 541 milioni per un guadagno pari a 5.60 dollari per ogni singolo utente. Gli Stati Uniti domina la classifica dei guadagni complessivi con 1.1 miliardi di dollari seguiti dal Giappone con 884.5 milioni e dalla Germania con 181.6 milioni. Il Nord America è anche il primo paese per numero di download con 99.3 milioni di utenti, seguono Brasile (58.4 milioni) e Messico con 34 milioni.

Per quanto riguarda le piattaforme, Google Play ha permesso a Niantic di incassare a 1.6 miliardi di dollari mentre App Store 1.4 miliardi, Android guida anche la classifica degli utenti con 424.6 milioni di download a fronte dei 116 milioni dell'App Store di Apple.

Il successo di Pokemon GO non sembra destinato a diminuire e Niantic ha in programma numerose novità per l'anno in corso e per il 2020, ne sapremo di più nelle prossime settimane, certo è che il gioco continuerà ad essere supportato ancora a lungo.