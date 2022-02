Pokémon GO fa incetta di Community Day: ecco tutte le date per la prossima Stagione

Conclusasi da pochi giorni la Stagione della Tradizione, è tempo di una nuova fase per Pokémon GO, con il gioco mobile pronto a proporre sempre più contenuti agli Allenatori di tutto il mondo.

E mentre i giocatori possono prendere parte all'evento di Pokémon GO a tema San Valentino, dal team di Niantic arrivano dunque ulteriori comunicazioni sui prossimi eventi in programma per il free to play. La software house ha in particolare deciso di anticipare l'annuncio delle date dei prossimi Community Day. L'intera primavera vedrà infatti protagonista una nuova Stagione di Pokémon GO, che porterà con sé tre edizioni dell'appuntamento mensile. Di seguito, vi riportiamo le date da appuntarsi sul calendario:

Domenica 13 marzo 2022 ;

; Sabato 23 aprile 2022 ;

; Sabato 21 maggio 2022;

Al momento, il team di sviluppo non ha ancora annunciato l'identità dei Pokémon protagonisti dei prossimi Community Day, che saranno invece svelati - come di consueto -, soltanto a ridosso degli appuntamenti. Mistero ancora anche per quanto riguarda il titolo della, che sarà presentata da Niantic soltanto nei prossimi giorni.Particolarmente ricca, la Stagione della Tradizione ha portato con sé anche i festeggiamenti per l'uscita di Leggende Pokémon: Arceus , con il debutto del Voltorb di Hisui all'interno di Pokémon GO.