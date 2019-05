Pokemon GO, Ingress e Giornata della Terra: raccolte 145 tonnellate di rifiuti nel mondo!

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Niantic ha organizzato una lodevole iniziativa, con la quale ha chiesto alle community di Pokemon GO e Ingress di mobilitarsi attivamente in difesa dell'ambiente.

La proposta della software house è stata accolta da moltissimi giocatori dei due titoli per piattaforme mobile, che hanno dunque scelto di garantire la propria adesione. Ad alcuni giorni di distanza dal concludersi dell'evento, protrattosi per circa tre settimane, Niantic ha deciso di condividere con il pubblico i notevoli risultati ottenuti. Veniamo così a sapere che l'iniziativa ha coinvolto circa 17.000 giocatori, in 41 diversi Stati del pianeta, generando un totale di 41.000 ore di volontariato. Realizzando partnership con 46 ONG, è stato così possibile ripulire l'ambiente di 145 tonnellate di rifiuti! Un successo notevole, che ha trovato adesione sostanzialmente in tutti i continenti, con adesioni, tra gli altri, negli USA, in Messico, in Nigeria, a Singapore e in Australia.



Per festeggiare adeguatamente la portata dell'evento, Niantic ha deciso di condividere la propria soddisfazione con i videogiocatori, introducendo, ad esempio, alcuni bonus speciali in Pokemon GO, legati alle creature di tipo Terra. Prima di salutarvi, ne approfittiamo per ricordarvi che i Guardiani dei Laghi hanno esordito in Pokemon GO: Uxie, Mesprit e Azelf sono infatti apparsi nei Raid.