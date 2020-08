Pokémon GO: è iniziata la Settimana del Drago, ecco i Pokémon che potete incontrare

Il Pokémon GO Fest 2020, che per la prima volta si è disputato in formato virtuale garantendo l'accesso agli Allenatori di tutto il mondo, si è rivelato un successo. La partecipazione è stata così cospicua che non è stato affatto un problema fermare l'invasione del Team GO Rocket e sbloccare l'ultrabonus di quest'anno.

L'ultrabonus è rappresentato da tre settimane speciali, la prima delle quale ha appena preso il via. Stiamo parlando della Settimana del Drago, che si terrà fino alle ore 22:00 di venerdì 7 agosto. Fino ad allora potete incontrare i maestosi Pokémon di tipo Drago in ogni forma e dimensione, dal minuscolo Gible al torreggiante Exeggutor di Alola. Rayquaza può essere affrontato nei raid a cinque stelle ed è anche disponibile una ricerca a tempo speciale accessibile solo questa settimana. I più fortunati potrebbero persino imbattersi in un Deino cromatico.

Settimana del drago (31 luglio - 7 agosto)

I seguenti Pokémon selvatici appariranno più frequentemente: Exeggutor di Alola, Horsea, Dratini, Trapinch, Swablu e Bagon. I più fortunati potrebbero incontrare un Gible;

Con un po' di fortuna, potreste incontrare un Deino cromatico;

I seguenti Pokémon si schiuderanno dalle Uova da 7 km: Horsea, Dratini, Trapinch, Swablu e Bagon. Anche Gible e Deino si schiuderanno dalle Uova da 7 km, ma solo per i più fortunati;

Rayquaza sarà disponibile nei raid a cinque stelle;

Completate la ricerca a tempo questa settimana per avere la possibilità di incontrare due Deino;

La settimana del Drago proseguirà fino alle 22:00 di venerdì 7 agosto 2020.

La Settimana Enigma si svolgerà dalle 22:00 del 7 agosto alle 22:00 del 14 agosto, mentre la Settimana di Unima dalle 22:00 del 14 agosto alle 22:00 del 21 agosto. Questo mese ci sono anche altri eventi in programma per Pokémon GO, come la Scoperta Straordinaria (Scraggy) e le Ore del Pokémon in primo piano.