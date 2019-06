In Pokémon GO è iniziata la sfida globale Caramelle di Spark, ricca di premi!

Quest'oggi ha ufficialmente preso il via il Festival di Pokémon GO di Chicago, ma non temete: ci sono sorprese per gli allenatori di tutto il mondo!

In occasione dell'evento, infatti, Niantic ha dato il via alla prima delle tre sfide globali del Professor Willow previste per quest'estate, intitolata Caramelle di Spark. È iniziata alle 18:00 di oggi 13 giugno e durerà fino alle 04:00 di lunedì 17 giugno. La sfida globale comprende quattro missioni di ricerca, una dedicata ai partecipanti del festival di Chicago e le rimanenti tre destinate ai giocatori di tutto il mondo appartenenti alle squadre Istinto, Coraggio e Saggezza.

Se un gruppo riesce a completare le proprie missioni di ricerca individuali durante il tempo a disposizione, tutti i giocatori riceveranno una ricompensa speciale in Pokémon GO. Se tutti e quattro i gruppi riusciranno a completare i rispettivi obiettivi, verrà sbloccato un giorno di raid speciale con la possibilità di incontrare la versione cromatica di un Pokémon leggendario.

Missioni di ricerca e ricompense

I partecipanti al Festival di Pokémon GO di Chicago dovranno completare un milione di missioni di ricerca per sbloccare il doppio delle caramelle da cattura;

La Squadra Istinto dovrà completare 15 milioni di missioni di ricerca in giro per il mondo per sbloccare una Caramella Rara garantita per ogni raid;

La Squadra Coraggio dovrà completare 15 milioni di missioni di ricerca in giro per il mondo per sbloccare la riduzione della metà della distanza da percorrere per far schiudere le Uova;

La Squadra Saggezza dovrà completare 15 milioni di missioni di ricerca in giro per il mondo per sbloccare il doppio della quantità di caramelle ottenute per la schiusa delle Uova.

Tutti i bonus sbloccati con successo dureranno da martedì 18 giugno 2019 alle 22:00 a martedì 25 giugno 2019 alla stessa ora. Se tutti e quattro i gruppi completeranno i loro obiettivi durante l'evento, Raikou diventerà disponibile nei raid (data e ora verranno svelati in seguito) con la possibilità di incontrarne persino uno in versione cromatica!

Non è ancora finita! In occasione dell'evento, dei Pokémon speciali stanno apparendo in tutto il mondo, tra cui spicca Horsea e la sua versione cromatica!