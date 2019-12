Pokémon GO, sono iniziate le Feste Invernali: nuovi Pokémon, bonus e tutti i dettagli

Oggi 24 dicembre, come promesso, hanno preso il via le Feste Invernali 2019 di Pokémon GO, che terranno impegnati gli allenatori di tutto il mondo fino al prossimo alle 23:59 di mercoledì 1 gennaio 2020. Sono previsti Pokémon in costume, Pokémon di tipo Ghiaccio mai visti prima, eventi di ricerca sul campo, oggetti per avatar a tema e molto altro!

Innanzitutto, durante l'evento appariranno per la prima volta in Pokémon GO Pikachu, Raichu e Pichu con addosso dei berretti e Stantler con delle campanelle. Pokémon selvatici di tipo Ghiaccio come Sneasel, Delibird, Snorunt e molti altri appariranno con più frequenza, e per l'occasione farà il suo debutto Cubchoo, il Pokémon Freddo! Sandshrew di Aloa, Vulpix di Aloa, Pichu con addosso dei berretti e Stantler con delle campanelle saranno disponibili nelle Uova da 7 km, mentre Raichu con addosso dei berretti e Stantler con delle campanelle saranno disponibili nei raid a due stelle.

Lanciando un Modulo esca glaciale su un Pokéstop nelle vicinanze avrete la possibilità di incontrare Cryogonal, il Pokémon Cristallo, anch'esso al suo debutto in Pokémon GO. Il Team GO Rocket, intanto, ha trasformato molte altre creature in Pokémon Ombra: aspettatevi di trovare in questa forma Delibird, Absol, Bagon, Stantler e altri. Nel negozio di gioco sono ora disponibili all'acquisto oggetti a tema invernale come il maglione e la fascia di Stantler, oltre allo stesso berretto indossato da alcuni Pikachu per l'evento. Immancabili, inoltre, dei nuovi eventi esclusivi di ricerca sul campo che vi daranno l'opportunità di incontrare Pokémon come Pikachu con addosso un berretto.

Che evento sarebbe senza bonus? Preparatevi, perché sono un bel po'! Per tutta la durata delle Feste Invernali, quindi fino alle 23:59 del primo gennaio 2020, potrete beneficiare di doppi pacchi amicizia da aprire ogni giorno, doppi pacchi amicizia da regalare e un'Incubatrice Uova monouso garantita al giorno. Inoltre:

Fino alle 23:59 di domani 25 dicembre 2019: caramelle da cattura raddoppiate e caramelle per i trasferimenti raddoppiate;

Dalle 12:00 di giovedì 26 dicembre 2019 alle 23:59 di venerdì 27 dicembre 2019: il doppio di polvere di stelle da cattura;

Dalle 12:00 di sabato 28 dicembre 2019 alle 23:59 di domenica 29 dicembre 2019: doppi PE da cattura;

Dalle 12:00 di lunedì 30 dicembre 2019 alle 23:59 di mercoledì 1 gennaio: distanza per la schiusa dimezzata se le Uova si trovano nelle Incubatrici Uova durante questo periodo.

Questo è quanto. Non ci resta che augurarvi, sopratutto, buona fortuna durante la caccia dei Pokémon!