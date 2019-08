In Pokemon GO è iniziato il Festival dell'Acqua: tutti i dettagli!

Come annunciato qualche tempo fa da Niantic, il Festival dell'Acqua di Pokemon GO ha avuto ora ufficialmente inizio, portando con sé numerose iniziative speciali!

A partire dalle ore 23:00 di oggi, venerdì 23 novembre, gli aspiranti Maestri di Pokemon hanno infatti l'opportunità di sfruttare alcuni bonus. In particolare, come facilmente intuibile dal nome dell'evento, Pokemon d'Acqua appariranno più frequentemente allo stato selvatico in tutte le aree di gioco, mentre altri si paleseranno più spesso solamente in prossimità dei loro tradizionali habitat naturali. Previsti anche bonus a tema per la schiusa delle Uova, oltre a mosse speciali e varianti cromatiche di Carvanha e Barboach. Anche i Raid si vestono a festa, accogliendo al loro interno con maggiore frequenza creature di tipo Acqua, tra le quali Blastoise, Vaporeon o Lapras, e con uno speciale Raid a cinque stelle. Altre iniziative coinvolgono invece le caramelle da schiusa e i Pokemon Compagno.

Per approfittare al meglio dell'iniziativa, sulle pagine di Everyeye potete trovare tutti i dettagli sul Festival dell'Acqua di Pokemon GO. Vi rammentiamo però che l'evento speciale avrà una durata limitata, e resterà attivo solamente sino alle ore 23:00 di domenica 30 agosto. Restando in ambito di novità legate al gioco mobile, vi ricordiamo che presto faranno il proprio debutto in-game i primi Pokemon di Quinta Generazione.