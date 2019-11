Pokémon GO, è iniziato il Festival degli Amici: tutti i dettagli sull'evento speciale!

L'universo di Pokémon GO si è rivelato parecchio movimentato nel corso del mese di novembre: oltre al tradizionale appuntamento mensile con il Pokémon GO Community Day, i giocatori hanno infatti potuto approfittare di diverse iniziative speciali.

Mentre il mese volge al termine, il team di Niantic rende disponibile un ulteriore evento, che si presenta al pubblico nella sua prima edizione in assoluto. Stiamo parlando del Festival degli Amici, ora attivo all'interno di Pokémon GO! Gli Allenatori impegnati nel loro viaggio in compagnia con le virtuali creature di casa Game Freak possono dunque beneficiare di una serie di bonus pensati appositamente per l'evento.

Tra questi ultimi, troviamo ad esempio la possibilità di imbattersi, nell'ambito delle missioni di ricerca, in famiglie di Pokémon, nelle loro evoluzioni e "molto altro". A titolo di esempio, il team di Niantic cita espressamente esemplari maschili e femminili di Nidoran, Pokèmon noto al pubblico si dalla Prima Generazione. Per l'intera durata del Festival degli Amici, inoltre, i giocatori potranno effettuare due scambi speciali al giorno e sperimentare un attacco potenziato nei Raid realizzati in compagnia di amici. Infine, il costo per scambi in termini di polvere di stelle sarà pari al 50%.



Nel gioco mobile è inoltre ora disponibile Terrakion nei Raid di Pokémon GO. In chiusura, ricordiamo che Niantic ha grandi programmi anche per il prossimo mese: il Pokémon GO Community Day di dicembre durerà infatti due giorni ed accoglierà un ampio numero di creature protagoniste.