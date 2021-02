Pokémon GO, è iniziato il Tour di Kanto! Tutti i contenuti gratis e a pagamento

Uno degli eventi più anticipati ed attesi degli ultimi mesi ha finalmente preso il via in Pokémon GO. Alle nove in punto è iniziato il Tour di Kanto, che terrà impegnati gli Allenatori fino alle 21:00 di questa sera.

Per partecipare è necessario acquistare il biglietto, venduto al prezzo di 11,99 euro. Una volta fatto, siete chiamati a scegliere con quale versione cominciare: Rossa o Verde, caratterizzate da Pokémon esclusivi esattamente come succedeva nei giochi originali che hanno dato il via al fenomeno. I Pokémon inizialmente scoperti nella regione di Kanto appariranno in natura, nei raid e negli incontri dopo le missioni di ricerca. Durante l'evento potrete attirarli con l'Aroma o ottenerli con l'evoluzione, e se sarete fortunati potrete anche incontrarli nella loro versione cromatica. Per ottenerli tutti, dal momento che alcuni saranno esclusivi, sarà molto importante effettuare scambi.

Versione Rossa

Pokémon esclusivi della Versione Rossa: potrete attrarre con l'Aroma Ekans, Oddish, Mankey, Growlithe, Scyther ed Electabuzz;

Avrete più possibilità di incontrare questi Pokémon cromatici: Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pidgey, Ekans, Pikachu, Nidoran ♀, Oddish, Diglett, Mankey, Growlithe, Ponyta, Shellder, Drowzee, Krabby, Hitmonlee, Lickitung, Scyther, Electabuzz, Eevee, Kabuto e Dratini.

Versione Verde

Pokémon esclusivi della Versione Verde: potrete attrarre con l'Aroma Sandshrew, Vulpix, Meowth, Bellsprout, Magmar e Pinsir;

Avrete più possibilità di incontrare questi Pokémon cromatici: Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pidgey, Pikachu, Sandshrew, Nidoran ♂, Vulpix, Meowth, Psyduck, Bellsprout, Geodude, Exe

Una volta iniziato l'evento, avrete accesso a 10 sfide di collezione, che saranno disponibili fino alle 19:59 del 28 febbraio 2021. Quando iniziate il Tour di Pokémon GO di Kanto ricordate inoltre di toccare l'icona della ricerca speciale dopo l'apparizione del Professor Willow per reclamare la vostra nuova ricerca speciale. Dopo che l'avrete fatto, potrete completarla in qualsiasi momento durante o dopo l'evento. Una volta terminata la ricerca speciale del Tour di Pokémon GO di Kanto avrete accesso ad nuovo tipo di ricerca più impegnativo: la ricerca magistrale, pensata per essere completata dopo un lungo periodo di tempo. La prima storia (Tutti per uno... N. 151) offrirà la possibilità di incontrare un Mew cromatico! Non dimenticate di riscattare i biglietti gratuiti nel negozio. Sono inclusi nel biglietto e vi permettono di ottenere tre biglietti raid da remoto e 200 Poké Ball. Potete inoltre richiedere fino a nove biglietti raid ogni giorno durante l'evento.

Contenuti gratuiti del Tour di Pokémon GO: Kanto

Ecco cosa attende gli Allenatori che non acquistano il biglietto:

Alcuni Pokémon inizialmente scoperti nella regione di Kanto in natura e nei raid;

Articuno, Zapdos, Moltres e Mewtwo nei raid leggendari con attacchi esclusivi;

Ricerca a tempo esclusiva dell'evento disponibile per tutti gli allenatori;

Portata degli scambi aumentata a 40 km.

Durante l'evento, i personaggi degli Allenatori selezionati appariranno come Sfidanti del Tour GO. Trovateli e sconfiggeteli nei Pokéstop per completare la ricerca a tempo esclusiva dell'evento e ottenere ricompense!

Fate evolvere Ivysaur, l'evoluzione di Bulbasaur, per ottenere un Venusaur che conosce Radicalbero.

Fate evolvere Wartortle, l'evoluzione di Squirtle, per ottenere un Blastoise che conosce Idrocannone.

Fate evolvere Charmeleon, l'evoluzione di Charmander, per ottenere un Charizard che conosce Incendio.

Durante l'evento ci saranno ore dedicate a specifici luoghi incontrati in Pokémon Rosso e Pokémon Verde.

Non ci resta che augurarvi buona caccia!