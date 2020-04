Pokémon GO introduce i Raid Remoti per invogliarvi a stare a casa

Tra le esperienze di gioco maggiormente colpite dalla pandemia di Coronavirus figura senza dubbio quella di Pokémon GO, un titolo che per sua stessa natura invoglia i giocatori ad uscire di casa e fare lunghe passeggiate alla ricerca delle simpatiche creature.

Da quando è cominciata l'emergenza sanitaria Niantic (software house che cura il titolo in realtà aumentata) è intervenuta in più di un'occasione per invogliare gli allenatori a limitare il più possibile gli spostamenti, ad esempio modificando gli eventi di Pokémon GO, incrementando i bonus giornalieri, dimezzando i tempi della schiusa delle Uova e incrementando la frequenza di apparizione dei Pokémon.

Non paghi degli interventi già effettuati, gli sviluppatori hanno presentato una nuova modalità, Raid Remoti, che fornirà un ulteriore motivo per non uscire da casa. Gli allenatori che acquisteranno il Pass Raid Remoti all'interno del negozio di gioco (al prezzo di 100 Pokémonete o 0,99 euro) potranno partecipare ai Raid nelle vicinanze senza la necessità di recarsi sul posto.

Il debutto della nuova modalità è atteso entro la fine di aprile, ed è prevista un importante limitazione. Anche se i Raid potranno ospitare fino a 20 giocatori, solo un numero limitato di essi potrà partecipare utilizzando un Pass Raid Remoti. Al lancio della funzionalità non verrà fatta distinzione tra i giocatori, ma in futuro, quando l'emergenza sarà conclusa, gli allenatori che utilizzeranno i Pass Raid Remoti avranno una penalizzazione alle statistiche di attacco, per avvantaggiare coloro che si recano sul posto. Per fortuna, il completamento di un Raid Remoto avrà la stessa valenza del completamento di un Raid classico.