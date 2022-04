Pokemon GO invade il Gioco di Carte Collezionabili: tutti i dettagli sul Set

I rappresentanti di The Pokémon Company svelano tutti i dettagli sul Set di Pokemon GO per il Gioco di Carte Collezionabili, un'espansione che promette di essere davvero ricca di sorprese per tutti gli appassionati del trading card game ufficiale di Pokemon.

Il primo e, forse, più importante aggiornamento offerto da The Pokemon Company Internationale è legato all'annuncio ufficiale della data di lancio del Set di Pokemon GO per il Gioco di Carte Collezionabili, previsto in tutto il mondo per l'1 luglio 2022.

Grazie a questa collaborazione, i patiti di Pokemon GCC potranno giocare con le carte di Pokemon GO piene di scenari unici e illustrazioni fotorealistiche, con la particolarità rappresentata dall'ambientazione realistica sullo sfondo di personaggi come Pikachu e Snorlax. Oggetti e personaggi dell'universo mobile di Pokemon GO, inoltre, compariranno sotto forma di carte Allenatore, i Pokestop come carte Stadio e i moduli esca come Carte Strumento.

L'espansione sarà disponibile in una vasta gamma di prodotti, come possiamo intuire scorrendo l'elenco delle Collezioni stilato da The Pokemon Company:

Set Allenatore Fuoriclasse Pokémon GO del GCC Pokémon (include una carta promozionale

Collezione premium Pokémon GO - Eevee Lucente del GCC Pokémon (include una carta

Collezioni speciali Pokémon GO del GCC Pokémon (ogni collezione include una di tre carte

Collezione Pokémon GO - Exeggutor di Alola-V del GCC Pokémon (include una carta promozionale

Scatola da collezione Pokémon GO del GCC Pokémon (include una carta promozionale olografica di

Scatola da collezione Pokémon GO - Poké Ball del GCC Pokémon

Miniscatole da collezione Pokémon GO del GCC Pokémon con protagonisti Magikarp, Eevee, Blissey,

Mazzi Lotte V Pokémon GO del GCC Pokémon (include una carta promozionale olografica: Mewtwo-

Mazzo Lotte V Pokémon GO del GCC Pokémon Mewtwo contro Melmetal (include due carte

Altre Collezioni, Scatole e oggetti come Mazzi Lotte saranno annunciati a ridosso della commercializzazione del Set Pokemon GO del Gioco di Carte Collezionabili Pokemon, previsto per l'1 luglio presso i rivenditori autorizzati.