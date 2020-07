Pokemon GO invaso dalle mongolfiere del Team Rocket

Dopo essere state avvistate nei cieli di Monaco, le mongolfiere del Team Rocket hanno fatto ora la loro comparsa in Pokemon GO e Niantic Labs invita a tenere gli occhi puntati verso l'alto per individuarle.

Stando alle segnalazioni ricevute, le mongolfiere sembrano comparire raramente e solo una volta ogni poche ore ma durante le conquiste potrebbero apparire più spesso. Ecco le istruzioni diffuse dagli sviluppatori per facilitare il compito:

Toccate la mongolfiera del Team GO Rocket, scegliete i vostri gruppi lotta e sconfiggete il Team GO Rocket per salvare il loro Pokémon ombra

Quando il vostro radar Rocket è attivo, potrete trovare una mongolfiera del Team GO Rocket pilotata da Sierra, Cliff o Arlo

Pare che perfino il capo del Team GO Rocket possa essere trovato a bordo di una delle loro mongolfiere! Attivando il super radar Rocket, la mongolfiera di Giovanni comparirà sicuramente

Questo è solamente il primo dei grandi eventi per l'estate 2020, Pokemon GO festeggia il quarto compleanno quest'anno e Niantic Labs ha in serbo numerose novità per le prossime settimane, tutte giocabili rigorosamente senza bisogno di uscire di casa, per salvaguardare la salute degli allenatori in questo periodo così delicato per il mondo intero.