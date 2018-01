Pokémon GO: invertiti i territori di caccia di Zangoose e Seviper

Secondo quanto apprendiamo da un report di The Silph Road,ha da poco invertito i territori in cui i giocatori dipotranno andare a caccia di, entrambi Pokémon di terza generazione conosciuti per la loro acerrima rivalità.

Zangoose è stato finora disponibile in Nord America, Africa e Penisola Arabica; Seviper, invece, è stato avvistato in Australia, Medio Oriente e in alcune zone remote dell'Europa. Come testimoniato anche dai giocatori statunitensi, che stanno ora andando a caccia di Seviper, sembra proprio che sia attualmente valido l'esatto opposto. Tenete a mente, comunque, che la rotazione potrebbe non essere ancora stata completata al 100% in tutti i Paesi del mondo.

Pokémon GO è disponibile su dispositivi iOS e Android. Secondo le ultime speculazioni il gioco arriverà anche in Cina durante il 2018. Ricordiamo inoltre che Niantic Labs è attualmente impegnata nella realizzazione di Harry Potter: Wizards Unite, nuovo titolo mobile in arrivo nella seconda metà di quest'anno su iOS e Android.