Pokémon GO: invitate gli amici per ricevere ricompense, in arrivo il nuovo programma

Nel percorso volo al costante miglioramento di Pokémon GO Niantic ha ideato una nuova funzionalità che consentirà alla già folta community del gioco in realtà aumentata di espandersi ulteriormente.

La compagnia di sviluppo ha appena annunciato un nuovo programma di inviti che consentirà agli Allenatori di Pokémon GO di ricevere delle ricompense invitando i propri amici. Sia che giochino per la prima volta o che ritornino dopo una pausa, i compagni invitati riceveranno delle ricompense nella forma di incontri con Pokémon, Caramelle Rare, Incubatrici Uova e tanto altro andando avanti nell'avventura, esattamente come coloro che hanno inviato l'invito.

I primi a ricevere i codici saranno gli allenatori residenti in Australia, dopodiché il programma sarà esteso anche al resto del mondo. Il programma verrà inoltre aggiornato con il passare del tempo per renderlo il più semplice ed invitante possibile. Cosa ne pensate?

Ne approfittiamo per ricordarvi che se avete acquistato il biglietto dell'evento speciale Tour di Kanto, fino al 5 aprile potete partecipare ad un evento esclusivo riparatore in Pokémon GO. Niantic l'ha organizzato per farsi perdonare i problemi tecnici che hanno permesso ad alcuni giocatori sprovvisti di biglietto di partecipare all'evento originale del 20 febbraio.