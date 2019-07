Pokémon GO Invitational: ai mondiali di Pokémon si terrà il primo torneo competitivo

Con grande sorpresa, la Pokémon Company ha annunciato che ai campionati del mondo di Washington di quest'anno si terrà anche un torneo dedicato a Pokémon GO.

Il Pokémon Go Invitational prevede che gli allenatori useranno la nuova funzione di combattimento competitivo recentemente aggiunta al gioco mobile. Questa sarà la prima volta che il titolo avrà un torneo ufficiale. Il torneo inizierà dopo la cerimonia di apertura il prossimo 16 agosto, mondiale che vedrà la partecipazione di alcuni dei più grandi giocatori di TCG, VGC e Pokkén competere per oltre $ 500.000. Ci saranno anche nostri connazionali.

Il formato del torneo di Pokémon GO prevede la partecipazione di otto concorrenti che si sfideranno in Pokémon Go per diventare i campioni del formato Invitational, ma solo sette di loro sono stati invitati.

Le persone che partecipano all'evento includono il director di Game Freak Junichi Masuda, il game designer di Game Freak Shigeki Morimoto e personalità online come UnlistedLeaf, Strayburry17, Yamada, Poké AK e PogoKieng.

Un fortunato fan che sarà presente alla location avrà la possibilità di partecipare al torneo attraverso un'estrazione sul sito Pokémon. C'è tempo fino al 31 luglio, ossia domani, per inviare la domanda. Purtroppo, solo i residenti negli Stati Uniti possono registrarsi.

Il Pokémon Go Invitational sarà un evento a doppia eliminazione best of 5. Le battaglie si svolgeranno nella Grande Lega con alcune restrizioni aggiuntive. Ogni giocatore deve selezionare una squadra di sei Pokémon che userà durante l'intero torneo e nessuno dei Pokémon potrà essere della stessa specie. Tutto il torneo verrà ovviamente trasmesso in streaming su Twitch.