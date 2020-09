Pokémon GO, Jessie e James lasciano il gioco: ultima occasione per sfidarli

L'universo di Pokémon GO si prepara ad un commiato: i volti più noti del Team Rocket si preparano infatti a lasciare il mondo di gioco mobile, ma non prima di aver lanciato agli Allenatori un'ultima sfida!

Il team di Niantic ha infatti reso noto che a partire dal prossimo 30 settembre, Jessie e James non saranno più disponibili all'interno del titolo per dispositivi mobile. I giocatori che desiderano cimentarsi ancora una volta in un confronto con i due furfanti potranno tuttavia sfruttare un nuovo appuntamento dedicato.

Nello specifico, a partire dalla mezzanotte di martedì 22 settembre alle ore 23:59 di mercoledì 30 settembre, la mongolfiera a forma di Meowth apparirà nei cieli di Pokémon GO con una frequenza maggiore rispetto al solito. Un'ultima ondata di guai si prepara dunque a colpire nell'universo di gioco, con gli Allenatori che avranno la possibilità di fronteggiare per gli ultimi giorni Jessie e James. Siete pronti a raccogliere il guanto di sfida?



Tra le novità in programma per il gioco mobile, ricordiamo inoltre l'avvio della nuova Stagione della Lega Lotte GO di Pokémon GO. Il mese di settembre, inoltre, ha visto l'introduzione di alcune modifiche al sistema delle Megaevoluzoni: introdotte di recente, queste ultime avevano infatti generato alcune lamentele nella community di appassionati attiva sul titolo.