Pokémon GO: Jimmy Fallon, Zach Braff e altre celebrità protagoniste di un nuovo trailer

Pokémon GO è in giro da oltre 3 anni, e nonostante il tempo trascorso dall'uscita continua a riscuotere un grande consenso, sia tra i più giovani che tra i giocatori di lunga data.In vista delle festività natalizie, i vertici di Niantic hanno ben pensato di pubblicare un nuovo trailer avvalendosi della partecipazione di numerose celebrità!

Il nuovo filmato, intitolato "I Pokémon sono ovunque", è presentato da una star d'eccezione, il popolare conduttore statunitense Jimmy Fallon. "Se state cercando un motivo per alzarvi dal divano, sappiate che Pokémon GO è tornato con un grande aggiornamento..." afferma all'inizio del trailer, prima di lasciare spazio ad una sequenza di scatti realizzati con la funzionalità GOSnapshot che ritraggono numerose celebrità in compagnia dei loro Pokémon preferiti!

Ci sono Zach Braff, celebre per aver interpretato il dottor John Dorian in Scrubs, e Gaten Matarazzo, il simpatico Dustin Henderson di Stranger Things. E poi ancora Tyra Banks, Ne-Yo, Justice Smith, Jenna Fischer, Victoria Justice, Morena Baccarin e altri ancora. Potete ammirare il trailer in apertura di notizia, buona visione!

Ne approfittiamo per ricordarvi che in Pokémon GO è cominciato il Festival degli Amici, un evento speciale che celebra l'amicizia riducendo il costo degli scambi del 50€, permettendo due scambi speciali al giorno e altro ancora! Il 14 e 15 dicembre si svolgerà invece il più grande Community Day del 2019, che nel corso di due giorni vedrà il ritorno di tutti i Pokémon protagonisti degli eventi di quest'anno.