Pokémon GO: Jirachi potrebbe essere il protagonista di una Ricerca Speciale

Recentemente, Pokémon GO si è aggiornato alla versione 0.145.0 su dispositivi mobili. La patch non ha introdotto novità di rilievo, limitandosi ad applicare dei bug fix non meglio specificati. Eppure, analizzando il nuovo codice i data miner sono riusciti a carpire alcune informazioni.

Tanto per cominciare, sono stati trovati dei riferimenti ad un nuovo tipo di distintivo dinamico per gli eventi, il cui scopo non è ancora ben chiaro, e a due nuove mosse, ovvero Charm (tipo Folletto) e Giga Impact (tipo normale). Ancor più interessanti le informazioni relative a Jirachi: a quanto pare, il mostriciattolo misterioso di tipo Acciaio/Psico proveniente dalla regione di Hoenn potrebbe essere il protagonista del prossimo compito di ricerca speciale. Trattandosi di dettagli non ufficiali, non conosciamo la possibile data di lancio dell'evento, per cui non possiamo far altro che continuare a pazientare nell'attesa.

Per fortuna, in Pokémon GO non mancano di certo le attività da affrontare. Fino al 18 giugno, ad esempio, è possibile partecipare al Raid di Cresselia. Tra pochissimi giorni, invece, prenderà il via la Settimana dell'Avventura, con nuovi mostriciattoli cromatici da scoprire e aggiungere alla collezione.