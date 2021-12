Pokémon GO: si va a Johto con il prossimo evento Tour, tutti i dettagli

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato un nuovo post sul sito ufficiale di Pokémon GO che spiega tutti i dettagli sul prossimo evento Tour del gioco Niantic Labs.

Dopo il successo dello scorso evento dedicato a Kanto, questa volta si farà tappa a Johto e, di conseguenza, i festeggiamenti saranno tutti dedicati a Pokémon Oro e Pokémon Argento. A tal proposito, i giocatori potranno decidere esperienze in Versione Oro o Versione Argento, ciascuna con una serie di mostri esclusivi da catturare. Per poter prendere parte all'evento Tour di Johto sarà fondamentale l'acquisto di un biglietto del valore di 12 dollari, il quale garantisce una serie di bonus aggiuntivi. Chiunque acquisterà il biglietto entro il 10 gennaio 2022 potrà accedere alle ricerche a tempo di gennaio e febbraio, invece chi effettuerà la transazione tra il 10 gennaio e il 10 febbraio avrà accesso solo alla ricerca di febbraio.

Ecco di seguito le differenze tra le due versioni dell'evento:

Versione Oro

Pokémon esclusivi: Spinarak, Gligar, Teddiursa e Mantine

Probabilità di ottenere la versione cromatica di: Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Spinarak, Igglybuff, Natu, Hoppip, Sunkern, Misdreavus, Wobbuffet, Gligar, Shuckle, Teddiursa, Swinub, Mantine e Ho-Oh

Versione Argento

Pokémon esclusivi: Ledyba, Delibird, Skarmory e Phanpy

Probabilità di ottenere la versione cromatica di: Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Ledyba, Cleffa, Sudowoodo, Hoppip, Yanma, Pineco, Delibird, Skarmory, Houndour, Phanpy, Miltank, Larvitar e Lugia

Per quello che riguarda le date, l'evento globale si terrà sabato 26 febbraio 2022 dalle ore 9.00 alle 21:00 del fuso orario italiano. Domenica 27 febbraio 2022, invece, in un luogo da svelare si terrà invece un evento in presenza simile a quello tenuto a Liverpool qualche settimana fa.

Va precisato che l'evento sarà accessibile anche da parte di chi non acquisterà un biglietto, ma con alcune limitazioni, dal momento che una selezione di Pokémon di Johto potrà essere trovata in giro per il mondo di gioco e una ricerca Allenatore verrà sbloccata a tutti i giocatori.

Avete già letto la guida su come attivare i 60 e 120fps nella versione iPhone e iPad di Pokémon GO?