Pokémon GO: Kyogre fa la sua comparsa nelle Battaglie Raid

ha appena annunciato che a partire da oggifarà la sua comparsa nelle Battaglie Raid diin tutto il mondo.

Il Pokémon Leggendario di tipo Acqua originariamente scoperto nella regione di Hoenn potrà essere scovato nelle Palestre per un periodo di tempo limitato, fino alle ore 22:00 di mercoledì 14 febbraio 2018. Per cui, se avete intenzione di catturarlo, vi converrà sbrigarvi.

Pokémon GO può essere scaricato in via del tutto gratuita sui dispositivi iOS e Android. Vi ricordiamo che dal 28 febbraio sui dispositivi della mela morsicata sarà obbligatorio iOS 11 per continuare a giocare. Ciò, di fatto, taglierà fuori modelli come iPhone 5 e iPhone 5C. Ieri, intanto, è anche stato annunciato il Pokémon GO Community Day, un evento a cadenza mensile in cui un mostriciattolo potrà imparare una mossa unica.