Pokémon GO: Lapras Day al via oggi 25 maggio, tutti i dettagli

Allenatori, preparatevi! La settimana di Raid straordinaria è entrata nel vivo ed oggi c'è un evento davvero imperdibile ad attendervi: il Lapras Day!

"L'uomo ha portato Lapras alla sua quasi totale estinzione. Si dice che la sera lo si senta cantare malinconico per richiamare i suoi pochi simili ancora in vita", si legge nel Pokédex in merito a Lapras. La meravigliosa creatura marina potrà essere affrontata nell'ambito delle Battaglie Raid dalle ore 11:00 alle 14:00 di oggi sabato 25 maggio. Per l'occasione, potrete ricevere fino a cinque biglietti gratuiti visitando le palestre, e se sarete fortunati potreste anche incontrarla nella sua rara versione cromatica. Non è finita qui: se riuscirete a catturare il Pokémon Trasporto durante le ore programmate, conoscerà le mosse esclusive Geloscheggia e Geloraggio, che non possono essere imparate in nessun altro modo!

Cosa aspettate? Correte a prepararvi! Il Lapras Day comincia alle 11:00! Cogliamo l'occasione per segnalarvi che Cresselia, Kyogre e Groudon sono tornati disponibili nei raid. Il prossimo Community Day, invece, sarà dedicato al pigrissimo Slakoth e si svolgerà dalle ore 15:00 alle 18:00 di sabato 8 giugno!