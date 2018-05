Pokemon GO: Larvitar è il protagonista del Community Day di giugno

Nuovo Community Day di Pokemon GO all'orizzonte: dopo l'evento speciale dedicato a Charmander, a giugno sarà la volta di Larvitar, protagonista del Community Day del 16 giugno. Di seguito, tutti i dettagli su questo appuntamento.

"Esci e corri a giocare nelle aree verdi della tua zona per il Community Day di Pokémon GO! Solo per alcune ore al mese potrai incontrare un Pokémon selvatico speciale. Se lo catturerai (o se otterrai lo stesso Pokémon tramite evoluzione) in questo frangente, il Pokémon in questione conoscerà una mossa precedentemente non disponibile per gli esemplari della stessa specie e potresti anche aggiudicarti alcuni bonus. Dimostra di essere un fiero membro della comunità di Pokémon GO e stringi tante nuove amicizie! Ricorda: le MT attacco veloce e le MT attacco caricato non garantiranno mosse esclusive durante il Community Day. Per assicurarti le mosse esclusive, dovrai catturare il Pokémon speciale oppure ottenerlo tramite evoluzione durante le ore programmate per il Community Day."

Durante il Community Day di Larvitar otterrete come bonus una mossa esclusiva e esche di tre ore, oltre a PE triplicati per la cattura. L'evento è in programma per il 16 giugno dalle 11:00 alle 14:00, ora italiana. Buona caccia!