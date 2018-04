Pokemon GO: Latias e Latios volano verso le Lotte Raid regionali

Dueoriginari della regione di Hoenn sono apparsi per la prima volta nelle Lotte Raid di Pokémon Go compariranno ora in diverse aree in tutto il mondo per un periodo di tempo limitato.

Indicati per gli animi generosi, i Pokémon Eone Latias e Latios sono noti per essere molto intelligenti e sono capaci di comunicare telepaticamente con gli umani. Sono anche furtivi ed estremamente veloci nel volo. Latias è in grado di usare la sua parte inferiore per rifrangere la luce e diventare invisibile. Latios è capace di superare i jet. Non perdete l'opportunità di incontrare questi Pokémon rari e speciali durante la loro presenza per un periodo di tempo limitato.

Il Pokémon Leggenda Latias apparirà nelle Lotte Raid in Europa e Asia, mentre Latios farà la sua comparsa in Nord America, Sud America e Africa. L'8 maggio, i Pokémon Eone cambieranno luoghi e saranno disponibili fino al 5 giugno. In questo modo, tutti gli Allenatori potranno catturare entrambi i potenti Pokémon. State cercando il Pokémon perfetto per sconfiggere Latias e Latios? Anche i Pokémon con mosse particolarmente forti contro i tipi Psico e Drago, quali Tyranitar e Mawhile, faranno la loro comparsa nelle Lotte Raid, potrete quindi mettere alla prova il vostro miglior team.

Sia Latias e Latios andranno via dalle Lotte Raid il 5 giugno, formate quindi il team e non perdete tempo. Accettate la sfida e cogliete l'occasione di aggiungere altri Pokémon Leggendari al vostro Pokédex. Buona fortuna!