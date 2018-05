Pokemon GO: Latios arriva in Europa, Latias abbandona il nostro continente

Come annunciato la scorsa settimana, Latios è ora disponibile in Europa per tutti gli allenatori di Pokemon GO. L'Uccello Leggendario comparirà nei Raid europei (e quindi, italiani) fino ai primi giorni di giugno, in sostituzione di Latias.

I due Pokemon di terza generazione si scambiano così di continente: Latias era disponibile in Europa fino ad oggi mentre Latios poteva essere catturato solamente dagli allenatori residenti in America e Africa. Adesso la situazione si è però capovolta e Latios è finalmente catturabile in Europa.

Nei giorni scorsi, Niantic Labs ha annunciato le prime tappe del Pokemon GO Fest Summer Tour 2018 che toccherà vari paesi come la Germania (Dortmund), gli Stati Uniti (Chicago) e il Giappone (Yokosuka) con la possibilità di dare la caccia a Pokemon esclusivi e di partecipare ad eventi unici per gli appassionati di Pokemon.

Niantic ha promesso per il 2018 l'arrivo di interessanti novità per Pokemon GO, tra cui gli scambi, l'aumento del level cap e l'arrivo dei Pokemon di quarta generazione, al momento però non sappiamo quando queste nuove caratteristiche verranno implementate nel gioco. L'estate è certamente la stagione giusta per andare a caccia di mostri e non è escluso che nuovi dettagli in merito possano arrivare nelle prossime settimane.