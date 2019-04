Pokemon GO: Latios è disponibile da oggi nei Raid Livello 5!

Dopo esserti impegnato con tutte le tue forze per sfidare Latias, pensi di avere la stoffa per sconfiggere l’altro Pokémon Eone? Preparati a una settimana di raid speciali fino a lunedì 22 aprile, durante la quale potrai affrontare il Pokémon leggendario Latios.

"Il Pokémon leggendario Latios si farà vedere nei raid! Con un pizzico di fortuna, potrai persino incontrarne uno cromatico! Pensi di avere la stoffa per affrontare Latios? Pronti, partenza... GO! Buona fortuna! Ricorda di essere sempre prudente e buon divertimento!"

Orari e date

Da lunedì 15 aprile 2019 alle 13:00 a lunedì 22 aprile 2019 alle 13:00 PDT (GMT -7)

La notizia della disponibilità di Latios nei Raid Livello 5 arriva in contemporanea con l'annuncio del raggiungimento di un miliardo di download per Pokemon GO, ad oggi una delle app mobile più scaricate di sempre insieme a Facebook, WhatsApp e Messenger, sicuramente un bel traguardo per il gioco di Niantic Labs, disponibile gratis su App Store e Google Play con supporto per le microtransazioni.