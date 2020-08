Pokemon GO: un leak annuncia l'arrivo imminente delle Megaevoluzioni?

Dall'instancabile scena dei dataminer di Pokemon GO arrivano dei nuovi indizi sull'arrivo imminente delle Megaevoluzioni nel kolossal mobile di Niantic Labs.

Partendo dall'analisi delle informazioni snocciolate dagli sviluppatori durante l'ultimo Pokémon Presents, e attingendo ai file inattivi rintracciati tra le pieghe dell'ultimo aggiornamento di Pokemon GO, i dataminer hanno fatto trapelare l'esistenza di una serie di Megabracciali.

Nel codice scovato dai dataminer troviamo infatti dei riferimenti a un Megabracciale GO "generico" e a ben tre tipologie diverse di Megabracciali GO per i Team Coraggio, Istinto e Saggezza, tramite i quali poter accedere a delle Megaevoluzioni di Pokemon GO per arricchire l'esperienza di gioco in realtà aumentata offerta dal titolo.

Tali anticipazioni sembrano perciò corroborare le frasi pronunciate a metà giugno del CEO di The Pokémon Company, Tsunekazu Isihara, sull'arrivo di questa importante novità di gameplay che consentirà a tutti gli Allenatori di Pokemon GO di trasformare alcune delle creature presenti nella propria collezione mediante le Megaevoluzioni. E voi, cosa ne pensate di questa innovazione? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi ricordiamo che su queste pagine trovate una scheda che illustra tutte le attività della Scoperta Straordinaria di agosto di Pokemon GO.