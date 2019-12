Pokémon GO: un leak svela l'arrivo di nuovi Pokémon Ombra

Sembra proprio che anche Niantic abbia in serbo qualche sorpresa in occasione del Natale per tutti i giocatori di Pokémon GO e, stando a quanto scoperto nelle ultime ore dai dataminer, il gioco starebbe per espandersi grazie all'arrivo di nuovi Pokémon Ombra.

Analizzando attentamente i file di gioco, alcuni utenti avrebbero infatti scoperto l'aggiunta della versione Ombra dei seguenti Pokémon:

Abomasnow

Absol

Bagon

Delibird

Salamence

Shelgon

Snover

Stantler

Purtroppo il leak in questione contiene riferimenti esclusivamente agli otto Pokémon che trovate elencati sopra e non presenta alcuna informazione precisa su quanto potremo iniziare a sconfiggere le reclute del Team Rocket presso i PokéStop Ombra e avere la possibilità di catturarli. Non è però da escludere che il loro arrivo sia previsto per le prossime ore, quindi vi suggeriamo di tenere d'occhio i luoghi d'interesse così da essere pronti alla cattura delle nuove creature.

Sapevate che i raid leggendari di Lugia e Ho-Oh in Pokémon GO saranno disponibili in Italia ancora per poche ore?

Vi ricordiamo inoltre che la funzionalità Compagni d'avventura è finalmente disponibile sulle versioni iOS e Android del gioco e sulle nostre pagine trovate una guida completa su come ottenere souvenir e aumentare il livello d'affinità in Pokémon GO.