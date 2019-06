Pokémon GO: un leak svela la nuova Forma Purificata dei mostriciattoli

Nella giornata di ieri Pokémon GO si è aggiornato alle versione 0.147.0, e come sempre accade in questi casi i data miner si sono subito messi al lavoro per cercare di scoprire informazioni sui contenuti in arrivo. A quanto pare, sta bollendo in pentola qualcosa di davvero interessante.

Analizzando i dati di gioco, Chrales & co hanno scovato dei riferimenti ad una nuova forma purificata dei mostriciattoli, della quale al momento non si conosce alcun dettaglio certo. Se siete fan del franchise, in ogni caso, questo termine potrebbe non risultarvi nuovo. I Pokémon Purificati non hanno mai fatto parte della serie principale, ma sono apparsi in Colosseum e XD: Gale of Darkness: in questi titoli gli allenatori potevano combattere contro i Pokémon Ombra, dei mostri privi di emozioni. Tuttavia, dopo la cattura, potevano essere purificati gradualmente coinvolgendoli in diverse attività, facendoli ri-acquisire la loro natura e tutte le loro abilità.

Al momento non sappiamo se la meccanica verrà riproposta in maniera integrale in Pokémon GO, potrebbe anche trattarsi di qualcosa di completamente diverso! Pertanto, adesso non possiamo far altro che pazientare in attesa di comunicazioni ufficiali.

Oltre a ciò, i data miner hanno anche scoperto nuove forme di Pikachu, Wurmple, Wobbuffet, Bulbasaur, Charmander, Charizard, Squirtle, Blastoise e Raticate contraddistinte dalla dicitura "no evolve", ovvero "non si evolvono". Cosa potrebbe stare a significare? Prima di salutarvi, segnaliamo che Niantic ha interrotto il supporto ad Android KitKat e che il 29 giugno Raikou arriverà nei Raid Leggendari.