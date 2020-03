Pokémon GO e Lega Lotte GO: molti Allenatori stanno perdendo match di proposito

Da qualche tempo, gli Allenatori attivi nel gioco di Niantic Labs hanno la possibilità di dedicarsi ad una delle attività più celebri della serie Game Freak: le lotte tra Allenatori.

Inizialmente disponibili solo in locale, queste ultime sono ora state implementate a livello globale, grazie a un sistema di mathmaking online. Tuttavia, quest'ultimo è attualmente al centro di uno strano corto circuito: diversi Allenatori stanno infatti perdendo volontariamente un significativo numero di sfide. La ragione, è da ricercarsi in alcune delle caratteristiche della Lega Lotte GO di Pokémon GO.

Il sistema prevede infatti l'abbinamento degli avversari sulla base di un sistema di ranking, suddiviso in dieci livelli. Per avanzare al suo interno è necessario avere la meglio nelle lotte Pokémon. Tuttavia, avanzare di livello implica anche che i nuovi sfidanti saranno più forti. Per questa ragione, Allenatori che si attestano ad un livello medio alto tra i ranking (indicativamente il livello 7) stanno adottando questo comportamento. Perdere match non determina la retrocessione a un livello precedente, quindi risulta essere un'attività praticabile qualora si voglia restare all'interno di una specifica categoria. In questo modo, i giocatori puntano ad accumulare facilmente le vittorie e a conquistare con più facilità i premi proposti, tra i quali troviamo item ma anche la possibilità di incontrare Pokémon rari.



In questi giorni, lo ricordiamo, Niantic ha modificato alcune meccaniche di Pokémon GO, per incentivare gli Allenatori a restare a casa, in conformità con le necessità imposte dal contrasto alla diffusione del Coronavirus.