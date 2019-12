Pokémon GO: i Leggendari Lugia e Ho-Oh ora disponibili nei Raid per un periodo limitato!

Nell'ambito dell'ampio numero di eventi speciali di Pokémon GO in programma nel corso del mese di dicembre, il celebre mobile-game ospita il ritorno di due celebri creature.

Per un periodo di tempo limitato, infatti i Pokémon Leggendari di Seconda Generazione tornato a popolare i Raid in-game. Stiamo parlando di Lugia, creatura di tipo Psico/Volante, e della sua celebre controparte Ho-Oh, creatura di tipo Fuoco/Volante. Rispettivamente mascotte di Pokémon Argento e Pokémon Oro, i due potenti Pokémon sono ora a disposizione degli Allenatori di Pokémon GO.

I giocatori, in particolare, avranno la possibilità di imbattersi nelle creature all'interno dei Raid a Cinque Stelle. L'iniziativa, tuttavia, avrà una durata piuttosto limitata nel tempo. Questo nuovo weekend di Raid Leggendari avrà infatti termine in data lunedì 23 dicembre: nel dettaglio, l'appuntamento è fissato per le ore 22:00 del fuso orario italiano. La vostra squadra di fedeli Pokémon è pronta a fronteggiare Lugia ed Ho-Oh nel corso delle prossime ore?



Approfittiamo dell'occasione per ricordare ad Allenatori ed Allenatrici che in questo stesso periodo anche il Pokémon Virizion sarà a disposizione all'interno dei Raid a Cinque Stelle di Pokémon GO. In chiusura, segnaliamo infine che il team di sviluppatori di Niantic Labs ha recentemente presentato l'iniziativa Pokémon GO Compagni di Avventura.