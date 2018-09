Pokémon GO: i leggendari Moltres, Articuno e Zapdos sono ora disponibili nelle Lotte Raid

Come promesso, Niantic ha ufficialmente dato il via all'evento Ultra Bonus in Pokémon GO per premiare gli allenatori di tutto il mondo che sono stati capaci di completare ogni singolo obiettivo della Sfida Globale del Professor Willow, svoltasi nei mesi scorsi.

Tanto per cominciare, i Pokémon Leggendari Moltres, Articuno e Zapdos saranno disponibili all'interno delle Lotte Raid fino alle ore 21:00 di giovedì 20 settembre. Avete una settimana abbondante per poter acciuffare questi rarissimi uccelli della regione di Kanto. Se sarete abbastanza fortunati, potrete imbattervi anche nelle loro forme cromatiche. Per l'occasione, saranno attivi anche due bonus che vi aiuteranno nell'impresa: le Uova Raid si schiuderanno in soli 15 minuti, mentre la durata delle Lotte Raid aumenterà a 90 minuti.

Le novità non finiscono qui: fino al 30 settembre, potrete ottenere i Pokémon Farfetch’d, Kangaskhan, Mr. Mime e Tauros facendo schiudere le Uova da 7 Km. Si tratta di un'opportunità irripetibile per completare il vostro Pokédex di Kanto.

Prima di lasciarvi, ricordiamo che che giovedì 20 settembre alle ore 21:00 Moltres, Articuno e Zapdos verranno sostituiti da un altro Pokémon Leggendario, Mewtwo. Il famosissimo mostro di tipo Psico diverrà disponibile nelle Lotte Raid per la prima volta in assoluto. Pokémon GO è disponibile gratuitamente su dispositivi mobili iOS e Android.