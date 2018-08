Pokemon GO: il Leggendario Entei protagonista delle Ricerche sul campo di Settembre

Niantic Labs ha annunciato che il Pokemon Leggendario Entei sarà il protagonista delle nuove Ricerche sul Campo di settembre 2018 in Pokemon GO. Gli Allenatori avranno la possibilità di catturarlo una volta una volta ottenuti sette timbri dalle missioni sul campo giornaliere.

Intanto, fino al 31 agosto le Ricerche sul Campo di Pokemon GO continueranno a ricompensare gli Allenatori con la possibilità di catturare Raikou (in questa Guida vi spieghiamo come riuscire nell'impresa), la leggendaria tigre dai denti a sciabola appartenente alle creature di seconda generazione.

A partire dalle 22:00 (ora italiana) del primo settembre, dunque, la nuova ricompensa delle Ricerche sul Campo sarà Entei, il leggendario leone di tipo fuoco comparso per la prima volta in Pokemon Oro e Argento. Come al solito, gli Allenatori avranno l'opportunità di catturarlo ottenendo sette timbri dalle missioni sul campo giornaliere.

Ricordiamo inoltre che dal 20 agosto è disponibile la quest Increspatura del Tempo in cui è possibile catturare Celebi (vi spieghiamo come portarla a termine in questa Guida).