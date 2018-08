Pokémon GO: il leggendario Ho-Oh torna nelle lotte raid per un periodo limitato

Nelle scorse ore Niantic ha annunciato che il Pokémon Leggendario Ho-Oh potrà essere affrontato nelle lotte raid di Pokémon GO fino al 27 agosto. Un'occasione da non farsi sfuggire per tutti gli allenatori interessati a completare il Pokédex dei mostriciattoli di seconda generazione.

In questa settimana dedicata a Johto i giocatori potranno persino imbattersi nella sua versione cromatica. Ho-Oh è un Pokémon di tipo Fuoco-Volante, simile ad una fenice. È vulnerabile agli attacchi di tipo roccia, elettro e acqua, mentre è resistente a fuoco, lotta, acciaio, terra ed erba. Questa la sua descrizione nel Pokédex: "Il piumaggio di Ho-Oh brilla in sette colori a seconda dell'angolazione dei raggi luminosi. Si dice che le sue piume portino felicità a chi le possiede. Si narra che viva ai piedi di un arcobaleno".

Cogliamo l'occasione per segnalare, inoltre, che fino al 28 agosto sarà possibile incontrare i Pokémon di Johto con maggiore frequenza. In questi giorni è anche attiva la quest speciale "Increspatura nel Tempo", che permette di ottenere il misterioso mostriciattolo Celebi. I compiti di ricerca sul campo del mese di settembre saranno invece interamente dedicati ai Pokémon di tipo fuoco e forniranno l'opportunità di incontrare il leggendario Entei.

Prima di lasciarvi, ricordiamo che Pokémon GO può essere scaricato gratuitamente sui dispositivi iOS e Android