Pokémon GO: il leggendario Rayquaza è ora disponibile nei raid!

Alle ore 21:00 di ieri 15 marzo è ufficialmente iniziato un weekend di Raid speciali in Pokémon GO. Ad aspettare gli allenatori di tutto il mondo, fino allo stesso orario di lunedì 18 marzo, ci sarà Rayquaza, un mostro leggendario di terza generazione!

Nel Pokédex viene descritto in questo modo: "Si dice che abbia centinaia di milioni di anni. Secondo la leggenda, mise fine alla lotta tra Groudon e Kyogre". Rayquaza è un Pokémon di tipo Drago/Volante particolarmente vulnerabile agli attacchi del suo stesso tipo, oltre a quelli Ghiaccio, Roccia, Folletto. Alla luce di ciò, se avete fatto evolvere Swinub nel Pokémon di tipo Ghiaccio e Terra Mamoswine durante l'ultimo Community Day di Pokémon GO o avete catturato alcuni dei Pokémon leggendari di tipo Drago disponibili nei raid recentemente, allora partirete con un bel vantaggio contro Rayquaza.

Prima di salutarvi, segnaliamo che il 19 marzo prenderà il via un altro evento per festeggiare l'equinozio di primavera! I protagonisti assoluti saranno i Pokémon di tipo Erba, che appariranno con più frequenza del normale e parteciperanno alle missioni di ricerca sul campo a tempo limitato. Per l'occasione, verranno anche introdotti dei nuovi attacchi in maniera definitiva, ovvero Acidobomba (Arbok, Victreebel, Tentacruel, Muk, Muk di Alola, Quagsire, Qwilfish, Octillery e Swalot) e Vorticerba (Victreebel e Shiftry).