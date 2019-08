Pokemon GO: il Leggendario Suicune protagonista di un nuovo evento speciale

L'ampia community di giocatori di Pokemon GO ha risposto con entusiasmo alle sfide lanciate dal team di Niantic, riuscendo così a conquistare un nuovo evento speciale.

Come potete infatti verificare nel cinguettio che trovate in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale di Pokemon GO ha annunciato che gli aspiranti Maestri di Pokemon sono riusciti a sbloccare i bonus legati alla sfida globale di Blanche. Di conseguenza, potranno avere l'occasione di sfidare un nuovo Pokemon Leggendario nel contesto dei Raid.



Stiamo parlando di Suicune, creatura di tipo acqua, parte, insieme ad Entei e Raikou, del trio delle "Bestie Leggendarie", introdotto da Game Freak con Pokemon Oro e Argento. L'evento sarà attivo per un periodo di tempo estremamente limitato: i giocatori potranno infatti sfidare Suicune solamente nella giornata di sabato 17 agosto, alle ore 16:00, all'interno dei Raid. Niantic ci avvisa inoltre che gli Allenatori più fortunati potrebbero riuscire ad incontrare una variante Shiny/Cromatica del Pokemon Leggendario: un'occasione decisamente interessante!



Tra le altre iniziative recentemente ufficializzate dal team di sviluppo di Pokemon GO, troviamo il Community Day di Settembre, che avrà per protagonista la creatura di tipo erba Turtwig. In chiusura, vi ricordiamo che gli speciali Pikachu con cappello saranno disponibili in-game solamente per pochi giorni ancora.