Pokemon GO: la lista di tutti i Pokemon cromatici (Shiny) e come catturarli

Per la brama degli allenatori collezionisti, i Pokemon cromatici si presentano come le varianti più rare delle varie creature presenti in Pokemon GO. In questa mini-guida elencheremo tutti i Pokemon cromatici attualmente disponibili nel gioco di Niantic Labs, spiegandovi come catturarli.

Prima di elencare tutti i Pokemon cromatici attualmente disponibili in Pokemon GO, ecco alcune considerazioni da tenere a mente:

I Pokemon cromatici sono particolarmente rari . Imbattersi in loro sarà soprattutto questione di fortuna, ma alcuni eventi e attività come i Community Day, i Raid e le Ricerche sul Campo possono aumentare le probabilità di incontrare e catturare i Pokemon cromatici.

. Imbattersi in loro sarà soprattutto questione di fortuna, ma alcuni eventi e attività come i Community Day, i Raid e le Ricerche sul Campo possono aumentare le probabilità di incontrare e catturare i Pokemon cromatici. I Pokemon cromatici possono apparire in diversi modi: come incontro casuale allo stato selvatico, durante un Raid , dopo aver fatto schiudere un Uovo , durante i Community Day e dopo aver completato le missioni di Ricerca sul Campo .

allo stato selvatico, durante un , dopo aver fatto schiudere un , durante i e dopo aver completato le missioni di . Non è possibile distinguere i Pokemon cromatici da quelli normali sulla mappa. Per capire se un Pokemon è cromatico, dovrete per forza affrontarlo sul campo di battaglia .

. I Pokemon cromatici mantengono il loro status anche nelle rispettive evoluzioni . Catturando un Bulbsaur cromatico ed evolvendolo, dunque, potrete ottenere le versioni cromatiche di Ivysaur e Venusaur.

. Catturando un Bulbsaur cromatico ed evolvendolo, dunque, potrete ottenere le versioni cromatiche di Ivysaur e Venusaur. Come vi abbiamo già spiegato nella nostra guida alle forme di Alola, alcuni Pokemon di questa regione possono presentarsi a loro volta in versione cromatica.

La lista di tutti i Pokemon cromatici e come catturarli

Di seguito elenchiamo tutti i Pokemon cromatici attualmente disponibili in Pokemon GO, spiegandovi come ottenerli nel gioco. Tra parentesi segnaliamo le varie evoluzioni ottenibili dai Pokemon di partenza.

Bulbasaur (Ivysaur, Venusaur): Allo stato selvatico, Uova, Raid, Ricerche sul Campo

(Ivysaur, Venusaur): Allo stato selvatico, Uova, Raid, Ricerche sul Campo Charmander (Charmeleon, Charizard): Allo stato selvatico, Uova, Raid, Ricerche sul Campo

(Charmeleon, Charizard): Allo stato selvatico, Uova, Raid, Ricerche sul Campo Squirtle (Wartortle, Blastoise): Allo stato selvatico, Uova, Raid, Ricerche sul Campo

(Wartortle, Blastoise): Allo stato selvatico, Uova, Raid, Ricerche sul Campo Caterpie (Metapod, Butterfree): Allo stato selvatico, Ricerche sul Campo

(Metapod, Butterfree): Allo stato selvatico, Ricerche sul Campo Pidgey (Pidgeotto, Pidgeot): Allo stato selvatico

(Pidgeotto, Pidgeot): Allo stato selvatico Rattata (Raticate) Allo stato selvatico

(Raticate) Allo stato selvatico Pikachu (Pichu Raichu, Raichu di Alola) Evoluzione, Allo stato selvatico, Ricerche sul Campo

(Pichu Raichu, Raichu di Alola) Evoluzione, Allo stato selvatico, Ricerche sul Campo Sandshrew (Sandslash): Allo stato selvatico

(Sandslash): Allo stato selvatico Nidoran F (Nidorina, Nidoqueen): Allo stato selvatico, Uova

(Nidorina, Nidoqueen): Allo stato selvatico, Uova Clefairy (Cleffa, Clefable): Allo stato selvatico, Uova

(Cleffa, Clefable): Allo stato selvatico, Uova Jigglypuff (Igglybuff, Wigglytuff): Allo stato selvatico, Uova

(Igglybuff, Wigglytuff): Allo stato selvatico, Uova Diglett (Dugtrio): Allo stato selvatico

(Dugtrio): Allo stato selvatico Psyduck (Golduck): Allo stato selvatico

(Golduck): Allo stato selvatico Mankey (Primeape): Allo stato selvatico

(Primeape): Allo stato selvatico Growlithe (Arcanine): Allo stato selvatico, Uova, Raid

(Arcanine): Allo stato selvatico, Uova, Raid Machop (Machoke, Machamp): Allo stato selvatico

(Machoke, Machamp): Allo stato selvatico Geodude (Graveler, Golem): Allo stato selvatico

(Graveler, Golem): Allo stato selvatico Ponyta (Rapidash): Allo stato selvatico

(Rapidash): Allo stato selvatico Magnemite (Magneton, Magnezone): Allo stato selvatico

(Magneton, Magnezone): Allo stato selvatico Seel (Dewgong): Allo stato selvatico, Uova

(Dewgong): Allo stato selvatico, Uova Grimer (Muk): Allo stato selvatico, Uova

(Muk): Allo stato selvatico, Uova Shellder (Cloyster): Allo stato selvatico, Uova, Raid, Ricerche sul Campo

(Cloyster): Allo stato selvatico, Uova, Raid, Ricerche sul Campo Gastly (Haunter, Gengar): Allo stato selvatico, Uova

(Haunter, Gengar): Allo stato selvatico, Uova Drowzee (Hypno): Allo stato selvatico, Uova, Raid

(Hypno): Allo stato selvatico, Uova, Raid Krabby (Kingler): Allo stato selvatico, Uova, Ricerche sul Campo

(Kingler): Allo stato selvatico, Uova, Ricerche sul Campo Cubone (Marowak, Marowak di Alola): Allo stato selvatico, Uova

(Marowak, Marowak di Alola): Allo stato selvatico, Uova Scyther (Scizor): Allo stato selvatico, Uova

(Scizor): Allo stato selvatico, Uova Jynx (Smoochum): Allo stato selvatico, Uova

(Smoochum): Allo stato selvatico, Uova Electabuzz (Elekid, Electvire): Allo stato selvatico, Uova

(Elekid, Electvire): Allo stato selvatico, Uova Magmar (Magby, Magmortar): Allo stato selvatico, Uova

(Magby, Magmortar): Allo stato selvatico, Uova Pinsir : Allo stato selvatico

: Allo stato selvatico Magikarp (Gyarados): Allo stato selvatico, Raid, Ricerche sul Campo

(Gyarados): Allo stato selvatico, Raid, Ricerche sul Campo Lapras : Allo stato selvatico, Uova, Raid

: Allo stato selvatico, Uova, Raid Eevee : (vi rimandiamo alla nostre guida alle evoluzioni di Eevee): Allo stato selvatico, Uova, Raid, Ricerche sul Campo

: (vi rimandiamo alla nostre guida alle evoluzioni di Eevee): Allo stato selvatico, Uova, Raid, Ricerche sul Campo Omanyte (Omastar): Allo stato selvatico, Uova, Raid, Ricerche sul Campo

(Omastar): Allo stato selvatico, Uova, Raid, Ricerche sul Campo Kabuto (Kabutops): Allo stato selvatico, Uova, Raid, Ricerche sul Campo

(Kabutops): Allo stato selvatico, Uova, Raid, Ricerche sul Campo Aerodactyl : Allo stato selvatico, Uova, Raid, Ricerche sul Campo

: Allo stato selvatico, Uova, Raid, Ricerche sul Campo Articuno : Raid, Ricerche sul Campo

: Raid, Ricerche sul Campo Zapdos : Raid, Ricerche sul Campo

: Raid, Ricerche sul Campo Moltres : Raid, Ricerche sul Campo

: Raid, Ricerche sul Campo Dratini (Dragonair, Dragonite): Allo stato selvatico, Uova, Raid, Ricerche sul Campo

(Dragonair, Dragonite): Allo stato selvatico, Uova, Raid, Ricerche sul Campo Chikorita (Bayleef, Meganium): Allo stato selvatico, Uova

(Bayleef, Meganium): Allo stato selvatico, Uova Cyndaquil (Quilava, Typhlosion): Allo stato selvatico, Uova

(Quilava, Typhlosion): Allo stato selvatico, Uova Totodile (Croconaw, Feraligatr): Allo stato selvatico, Uova

(Croconaw, Feraligatr): Allo stato selvatico, Uova Togepi (Togetic, Togekiss): Allo stato selvatico, Uova

(Togetic, Togekiss): Allo stato selvatico, Uova Natu (Xatu): Allo stato selvatico

(Xatu): Allo stato selvatico Mareep (Flaaffy, Ampharos): Allo stato selvatico, Uova, Ricerche sul Campo

(Flaaffy, Ampharos): Allo stato selvatico, Uova, Ricerche sul Campo Marill (Azumarill): Allo stato selvatico, Uova

(Azumarill): Allo stato selvatico, Uova Aipom (Ambipom): Allo stato selvatico

(Ambipom): Allo stato selvatico Sunkern (Sunflora): Allo stato selvatico, Uova, Ricerche sul Campo

(Sunflora): Allo stato selvatico, Uova, Ricerche sul Campo Murkrow (Honchkrow): Allo stato selvatico

(Honchkrow): Allo stato selvatico Misdreavus (Mismagius): Allo stato selvatico, Ricerche sul Campo

(Mismagius): Allo stato selvatico, Ricerche sul Campo Wynaut (Wobuffet): Uova

(Wobuffet): Uova Pineco (Forretress): Allo stato selvatico, Uova, Ricerche sul Campo

(Forretress): Allo stato selvatico, Uova, Ricerche sul Campo Snubbull (Granbull): Allo stato selvatico, Uova, Ricerche sul Campo

(Granbull): Allo stato selvatico, Uova, Ricerche sul Campo Shuckle : Allo stato selvatico

: Allo stato selvatico Swinub (Piloswine, Mamoswine): Allo stato selvatico, Uova, Ricerche sul Campo

(Piloswine, Mamoswine): Allo stato selvatico, Uova, Ricerche sul Campo Delibird : Allo stato selvatico

: Allo stato selvatico Houndour (Houndoom): Allo stato selvatico, Uova, Ricerche sul Campo

(Houndoom): Allo stato selvatico, Uova, Ricerche sul Campo Larvitar (Pupitar, Tyranitar): Allo stato selvatico, Uova, Ricerche sul Campo

(Pupitar, Tyranitar): Allo stato selvatico, Uova, Ricerche sul Campo Lugia : Raid

: Raid Ho-oh : Raid

: Raid Treecko (Grovyle, Sceptile): Allo stato selvatico, Uova

(Grovyle, Sceptile): Allo stato selvatico, Uova Torchic (Combusken, Blaziken): Allo stato selvatico, Uova

(Combusken, Blaziken): Allo stato selvatico, Uova Poochyena (Mightyena): Allo stato selvatico, Uova

(Mightyena): Allo stato selvatico, Uova Zigzagoon (Linoone): Allo stato selvatico

(Linoone): Allo stato selvatico Lotad (Lombre, Ludicolo): Allo stato selvatico, Uova

(Lombre, Ludicolo): Allo stato selvatico, Uova Taillow (Swellow): Allo stato selvatico

(Swellow): Allo stato selvatico Wingull (Pelipper): Allo stato selvatico, Uova

(Pelipper): Allo stato selvatico, Uova Makuhita (Hariyama): Allo stato selvatico, Uova, Raid

(Hariyama): Allo stato selvatico, Uova, Raid Sableye : Allo stato selvatico, Uova, Raid

: Allo stato selvatico, Uova, Raid Mawile : Raid

: Raid Aron (Lairon, Aggron): Allo stato selvatico, Uova

(Lairon, Aggron): Allo stato selvatico, Uova Meditite (Medicham): Allo stato selvatico, Uova, Raid

(Medicham): Allo stato selvatico, Uova, Raid Plusle : Allo stato selvatico

: Allo stato selvatico Minum : Allo stato selvatico

: Allo stato selvatico Roselia (Roserade): Allo stato selvatico, Raid, Ricerche sul Campo

(Roserade): Allo stato selvatico, Raid, Ricerche sul Campo Wailmer (Wailord): Allo stato selvatico, Uova, Raid, Ricerche sul Campo

(Altaria): Allo stato selvatico, Uova Lunatone : Allo stato selvatico

: Allo stato selvatico Solrock : Allo stato selvatico

: Allo stato selvatico Feebas (Milotic): Allo stato selvatico, Uova

(Milotic): Allo stato selvatico, Uova Castform : Allo stato selvatico

: Allo stato selvatico Shuppet (Banette): Allo stato selvatico, Uova, Raid

(Banette): Allo stato selvatico Duskull (Dusclops, Dusknoir): Allo stato selvatico, Uova, Raid

(Dusclops, Dusknoir): Allo stato selvatico, Uova, Raid Absol : Raid, Ricerche sul Campo

: Raid, Ricerche sul Campo Snorunt (Glalie, Froslass): Allo stato selvatico, Uova, Raid

(Glalie, Froslass): Allo stato selvatico, Uova, Raid Clamperl (Huntail, Gorebyss): Allo stato selvatico, Uova

(Huntail, Gorebyss): Allo stato selvatico, Uova Luvdisc : Allo stato selvatico, Uova, Ricerche sul Campo

: Allo stato selvatico, Uova, Ricerche sul Campo Bagon (Shelgon, Salamence): Allo stato selvatico, Uova

(Shelgon, Salamence): Allo stato selvatico, Uova Beldum (Metang, Metagross): Allo stato selvatico

(Metang, Metagross): Allo stato selvatico Latias : Raid, Ricerche sul Campo

: Raid, Ricerche sul Campo Latios : Raid, Ricerche sul Campo

: Raid, Ricerche sul Campo Kyogre : Raid

: Raid Groudon : Raid

: Raid Shinx (Luxio, Luxray): Allo stato selvatico, Uova

(Luxio, Luxray): Allo stato selvatico, Uova Drifloon (Drifblim): Allo stato selvatico

(Drifblim): Allo stato selvatico Buneary (Lopunny): Allo stato selvatico, Uova

(Lopunny): Allo stato selvatico, Uova Bronzor (Bronzong): Allo stato selvatico, Uova

(Bronzong): Allo stato selvatico, Uova Cressella : Raid

: Raid Meltan (Melmetal): Allo stato selvatico

Come potete vedere dalla lista e dall'immagine riportata a fondo pagina, i Pokemon cromatici da ottenere in Pokemon GO sono numerosi. Il loro numero tenderà ad aumentare nel corso dei mesi, man mano che Niantic Labs continuerà a inserirne di nuovi all'interno del gioco. Noi non mancheremo di aggiornare la nostra guida, in modo da spiegarvi come catturarli tutti.