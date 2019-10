Pokémon GO: Litwick sarà tra i protagonisti dell'evento di Halloween

L'annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma gli indizi disseminati da Niantic lasciano chiaramente intendere che presto in Pokémon GO prenderà il via un evento di Halloween. Basti pensare che il team di sviluppo ha già presentato uno dei mostriciattoli che sarà tra i protagonisti dell'evento, Litwick!

Nelle scorse ore, sui profili social di Pokémon GO è apparsa l'inimitabile saga di Litwick, mostro di doppio tipo Spettro e Fuoco appartenente alla quinta generazione. "Mentre fa luce col pretesto di fare loro da guida, assorbe energia vitale dalle sue prede", si legge sul Pokédex". Litwick sarà quindi uno dei protagonisti dell'evento di Halloween, sebbene al momento non conosciamo il ruolo che ricoprirà. Ci aspettiamo un aumento della sua frequenza di apparizione (attualmente decisamente bassa) oppure la comparsa della sua forma Shiny, attualmente assente in Pokémon GO.

Presto ne sapremo di più: l'anno scorso l'evento di Halloween cominciò il 24 ottobre, e ci aspettiamo una data simile anche stavolta. Intanto, vi ricordiamo che presto debutterà la funzione Wayfarer in Pokémon GO, che consentirà ai giocatori di segnalare dei posti papabili per Palestre e Pokéstop.