Pokémon GO: Il Pokémon Leggendario Lugia torna nelle Lotte Raid

ha annunciato che il Pokémon Leggendariotornerà nelle Lotte Raid dia partire da domani venerdì 16 marzo.

Lugia è un potentissimo Pokémon di tipo Psico/Volante scoperto in origine nella regione di Johto. Apparirà nelle palestre di tutto il mondo non appena il Pokémon Leggenda Rayquaza tornerà nello strato di ozono. Gli allenatori avranno l'opportunità di sfidare Lugia, che padroneggerà la mossa volante Aeroattacco, fino al 2 aprile 2018. Servirà un gruppo molto forte per battere questo Pokémon Leggendario prima che torni negli abissi.

Vi ricordiamo che Pokémon GO può essere scaricato gratuitamente su dispositivi Android e iOS. Il 25 marzo, dalle 11:00 alle 14:00, si svolgerà invece il via il Terzo Community Day, che sarà interamente dedicato a Bulbasaur. In quell'arco di tempo i Bulbasaur selvatici appariranno con frequenza molto maggiore rispetto al normale e, in caso di cattura, conosceranno una mossa esclusiva non disponibile per gli esemplari della stessa specie.