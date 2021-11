Pokémon GO, lunedì 22 novembre il concerto gratis di Ed Sheeran: come seguire l'evento

Come promesso da Niantic, il titolo mobile dedicato ai Pocket Monster si prepara a festeggiare in grande stile la stagione autunnale. L'appuntamento principale, in particolare, consisterà in un concerto gratuito di Ed Sheeran in Pokémon GO.

La star musicale britannica è infatti pronta a fare la sua comparsa nel primo concerto in-game mai visto all'interno del gioco per dispositivi mobile. La data da segnare sul calendario è quella di lunedì 22 novembre 2021, con la procedura per seguire la diretta che sarà semplicissima. Per poter presenziare virtualmente al concerto gratuito di Ed Sheeran, Allenatori e Allenatrici di Pokémon GO dovranno infatti semplicemente dirigersi alla sezione Notizie del titolo. La puntualità sarà essenziale, con l'evento musicale che prenderà il via alle ore 20:00 del fuso orario italiano.



Niantic ed Ed Sheeran non hanno reso nota la scaletta completa dell'appuntamento, che tuttavia includerà sicuramente i seguenti brani:

"Perfect"

"Bad Habits"

"Overpass Graffiti"

"Thinking Out Loud"

"First Times"

"Shivers"

All'appello, inoltre, non mancheranno nemmeno alcuni singoli tratti dall'ultimo album del cantante.Anche al termine dell'evento, la voce di Ed Sheeran non abbandonerà gli appassionati di Pokémon. Dopo il concerto e fino al successivo martedì 30 novembre 2021, ogni seraospiterà la trasmissione di. Inoltre, ricordiamo che dalle 22:00 di lunedì 22 novembre, i giocatori potranno riscattare gratuitamente una felpa a tema Ed Sheeran per il proprio avatar. Per ottenere l'omaggio, sarà sufficientepresso il negozio in-game di Pokémon GO.