Pokémon GO: sarà Machop il protagonista del primo Community Day del 2021

Mancano ormai solo pochi giorni al nuovo anno e, per attirare l'attenzione dei fan, Niantic ha appena svelato chi sarà il protagonista assoluto del Community Day di Pokémon GO del prossimo gennaio 2021: Machop.

L'evento avrà il via il prossimo 16 gennaio 2021 e per diversi giorni sarà possibile trovare in giro per il mondo di gioco numerosi esemplari di Machop. Le creature dell'evento proporranno inoltre una mossa esclusiva per l'evoluzione di Machop, ovvero Machamp, il quale potrà utilizzare Rivincita. Sempre durante l'evento si potrà ottenere il triplo della Polvere di Stelle alla cattura dei vari esemplari di Pokémon e l'Aroma avrà una durata di ben tre ore. Da non sottovalutare è infine la maggiore probabilità di incappare in una versione Cromatica di Machop, che spingerà molti allenatori di tutto il mondo ad effettuare numerosi tentativi di cattura con la speranza di trovare uno Shiny Machop.

Vi ricordiamo che questo non è l'unico evento previsto per le prossime settimane e, a questo proposito, vi suggeriamo di dare un'occhiata agli eventi di Pokémon GO che ci accompagneranno negli ultimi giorni di dicembre 2020, tra i quali ne segnaliamo uno proprio per domani dedicato a Snorunt.