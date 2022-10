Pokémon GO, la mappa verrà presto aggiornata: le creature appariranno in nuovi luoghi

Sono passati tre anni dall'ultimo aggiornamento della mappa di Pokémon GO. Da allora il mondo è cambiato profondamente, quindi si è reso necessario un nuovo intervento per far sì che la mappa del gioco rispetti adeguatamente l'ambiente circostante.

Niantic ha annunciato che molto presto la mappa di Pokémon GO verrà rinnovata per rappresentare meglio il mondo reale e la sua evoluzione. Potrete quindi notare delle modifiche a livello locale, come ad esempio la rimozione di strade che non esistono più o l'aggiunta di edifici di nuova costruzione.

I cambiamenti si rifletteranno anche sulla distribuzione dei Pokémon, che appariranno in nuovi luoghi e in maniera più frequente e uniforme nelle aree meno densamente abitate. A tal proposito, Niantic ha dichiarato: "Presto diversi Pokémon appariranno in un numero di luoghi mai visto prima. Nelle aree densamente popolate, il numero di Pokémon potrebbe non cambiare, ma saranno distribuiti in modo più uniforme. Potreste anche vedere i Pokémon apparire in luoghi diversi. Nelle aree rurali o in crescita il numero complessivo di Pokémon è destinato ad aumentare".

Mentre Niantic continua a lavorare sodo per mantenere il proprio gioco al passo con i tempi, vi ricordiamo che la settimana prossima comincerà l'evento di Halloween in Pokémon GO.