Pokémon GO, una marea di eventi a dicembre: Raid, Leggendari, nuovi Pokémon e molto altro!

Oltre all'intenzione di dedicare due intere giornate al Pokémon GO Community Day di dicembre, il team di sviluppo del gioco mobile ha deciso di sorprendere gli Allenatori con un enorme numero di iniziative speciali!

Il mese di dicembre si preannuncia infatti particolarmente ricco per tutti gli appassionati di Pokémon GO, che potranno approfittare dei seguenti eventi in-game:

Uno sviluppo complicato : fino alla fine del mese di dicembre, i giocatori potranno attivare l'omonima nuova ricerca speciale, grazie alla quale sarà possibile sconfiggere Giovanni e salvare uno Zapdos Ombra;

: fino alla fine del mese di dicembre, i giocatori potranno attivare l'omonima nuova ricerca speciale, grazie alla quale sarà possibile sconfiggere Giovanni e salvare uno Zapdos Ombra; Uova Pokémon : a partire dal 16 dicembre, diverse creature potranno essere ottenute tramite schiusa. Ad ora non ne è stata specificata l'identità;

: a partire dal 16 dicembre, diverse creature potranno essere ottenute tramite schiusa. Ad ora non ne è stata specificata l'identità; Raid a Cinque Stelle : dalle 22:00 di martedì 17 dicembre 2019 alle 22:00 di martedì 7 gennaio 2020, sarà possibile incontrarvi Virizion;

: dalle 22:00 di martedì 17 dicembre 2019 alle 22:00 di martedì 7 gennaio 2020, sarà possibile incontrarvi Virizion; Weekend di Raid Speciali : dalle 22:00 di venerdì 20 alle 22:00 di lunedì 23 dicembre, i Pokémon Leggendari Lugia e Ho-Oh saranno disponibili nei Raid a Cinque Stelle;

: dalle 22:00 di venerdì 20 alle 22:00 di lunedì 23 dicembre, i Pokémon Leggendari Lugia e Ho-Oh saranno disponibili nei Raid a Cinque Stelle; Feste Invernali di Pokémon GO : dalle ore 12:00 di martedì 2 dicembre sino alle ore 23:59 di mercoledì 1 gennaio 2020, saranno disponibili in-game Pokémon con costumi natalizi (Pikachu, Raichu e Pichu con addosso dei berretti e Stantler con delle campanelle), nuovi Pokémon di tipo Ghiaccio, numerosi bonus e molto altro;

: dalle ore 12:00 di martedì 2 dicembre sino alle ore 23:59 di mercoledì 1 gennaio 2020, saranno disponibili in-game Pokémon con costumi natalizi (Pikachu, Raichu e Pichu con addosso dei berretti e Stantler con delle campanelle), nuovi Pokémon di tipo Ghiaccio, numerosi bonus e molto altro; Nuovo Evento Speciale: sabato 28 dicembre, dalle ore 11:00 alle ore 19:00 prenderà il via un nuovo evento speciale, che vedrà il ritorno di Regice nei Raid e molto altro;

In chiusura, vi ricordiamo che nel mese in corso sono disponibili numerose Ricerche sul Campo in Pokémon GO.