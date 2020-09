Pokémon GO, una marea di eventi a ottobre! Raid, Leggendari, Halloween e non solo

L'universo di Pokémon GO non dorme mai e il team di Niantic si prepara a mettere in campo un ottobre colmo di eventi e iniziative speciali: ecco tutti i dettagli!

La corsa degli Allenatori prenderà il via con un nuovo incontro per le scoperte straordinarie: dalle ore 22:00 di giovedì 1 ottobre al medesimo orario di domenica 1 novembre, sarà infatti possibile imbattersi in uno Shedninja, il Pokémon Cambiapelle. Ma non è tutto: tra i grandi protagonisti del prossimo mese di Pokémon GO vi saranno anche numerose creature leggendarie. I Raid a cinque stelle saranno regolati dal seguente calendario:

Zapos potrà essere sfidato dalle 22:00 di venerdì 25 settembre alle 22:00 di venerdì 2 ottobre;

potrà essere sfidato dalle 22:00 di venerdì 25 settembre alle 22:00 di venerdì 2 ottobre; Moltres potrà essere sfidato dalle 22:00 di venerdì 2 ottobre 2020 alle 22:00 di venerdì 9 ottobre;

potrà essere sfidato dalle 22:00 di venerdì 2 ottobre 2020 alle 22:00 di venerdì 9 ottobre; Giratina in Forma Originale potrà essere sfidato dalle 22:00 di venerdì 9 ottobre alle 22:00 di venerdì 23 ottobre. I più fortunati potrebbero inoltre imbattersi in una sua versione Cromatica/Shiny;

potrà essere sfidato dalle 22:00 di venerdì 9 ottobre alle 22:00 di venerdì 23 ottobre. I più fortunati potrebbero inoltre imbattersi in una sua versione Cromatica/Shiny; Un Pokémon speciale potrà inoltre essere sfidato durante l'evento di Halloween;

Martedì 6 ottobre : protagonista Berretto Giramondo Pikachu e doppi PE catturando Pokémon;

: protagonista Berretto Giramondo Pikachu e doppi PE catturando Pokémon; Martedì 13 ottobre : protagonista Berretto Originale Pikachu e doppie caramelle catturando Pokémon;

: protagonista Berretto Originale Pikachu e doppie caramelle catturando Pokémon; Martedì 20 ottobre : protagonista Shuppet e doppie caramelle trasferendo Pokémon;

: protagonista Shuppet e doppie caramelle trasferendo Pokémon; Martedì 27 ottobre: protagonista Duskull e doppi PE facendo evolvere Pokémon;

Ritorna inoltre l'iniziativa, in programma ogni martedì del mese alle ore 18:00. Di seguito, il relativo calendario:Ma non è tutto! Per il mese di ottobre, Niantic invita ad attendersi nuovi oggetti per avatar, una coppa per la quarta stagione della Lega Lotte GO e uno speciale evento annuale, il tutto a tema. A ciò si aggiungeranno un evento per festeggiare l'e il passaggio delle stagioni: pronti a sfoderare le Poké Ball?