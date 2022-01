Pokémon GO: MegaAerodactyl arriva con il nuovo evento Montagne di Potere

Tutto pronto per Montagne di Potere, il nuovo evento di Pokémon GO che si svolgerà a partire dalle ore 10:00 di venerdì 7 gennaio 2022 e che andrà avanti fino alle 20:00 di giovedì 13 gennaio. Il protagonista principale sarà b> , assieme a tanti altri Pokémon di tipo Roccia e Acciaio.

Il nuovo evento proseguirà la storia della Stagione della Tradizione, con gli utenti che dovranno aiutare Spark a sbloccare il secondo meccanismo della porta misteriosa, nel frattempo che si viaggia attraverso terreni che richiamano i territori montuosi di regioni come Johto e Sinnoh. Durante Montagne di Potere, la distanza da percorrere per guadagnare cuori con il nostro compagno Pokémon sarà dimezzata, mentre completare la ricerca a tempo (basata sulla cattura di Pokémon, la schiusa di Uova e sull'ottenere caramelle) permetterà di ottenere incontri con creature quali Mawile e Beldum.

Di seguito ecco i Pokémon che sarà possibile incontrare con maggior frequenza durante il nuovo evento, anche in versione cromatica:

Zubat

Machop

Geodude

Slugma

Nosepass

Barboach

Onix

Ferroseed

Oltre al MegaRaid incentrato su MegaAerodactyl, il Raid a 5 stelle ci consentirà di incontrare Heatran, Pokémon Leggendario di quarta generazione. Come ultima cosa, una volta completate le attività di ricerca sul campo, sarà possibile Geodude di Alola, Slugma e Mawile.

Nel frattempo è stato confermato che Bulbasaur sarà protagonista del Community Day Classico di Pokémon GO. Non perdetevi infine i dettagli sul futuro delle stagioni di Pokémon GO rivelati da Niantic.