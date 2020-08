Pokémon GO: le Megaevoluzioni arrivano questa settimana, ecco i primi dettagli

Manca ormai davvero poco all'arrivo delle prime Megaevoluzioni in Pokémon GO e in rete sono emerse nuove informazioni su questa nuova meccanica di gioco.

Questa funzionalità dovrebbe fare il proprio debutto nel corso della settimana con un nuovo aggiornamento e le prime creature ad avere la possibilità di Megaevolversi saranno Venusaur, Charizard (si potrà trasformare sia in Mega Charizard X che in Mega Charizard Y), Blastoise e Beedrill. Per poter rendere enorme questo e agli altri Pokémon occorrerà un discreto quantitativo di Mega Energia, legata ad un indicatore che si carica combattendo specifici mostri nei Mega Raid (che arriveranno con il prossimo update) e il cui riempimento si velocizza in base al legame stretto con la creatura. Sarà possibile attivare la Megaevoluzione solo su un Pokémon alla volta e la trasformazione verrà annullata nel momento in cui terminerà tutta la Mega Energia a propria disposizione.

Stando ai dataminer, che hanno già scovato una serie di medaglie legate alle Megaevoluzioni tra i file di gioco, a breve si aggiungerà alla lista di Pokémon che possono trasformarsi anche Pidgeot.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che il mese di luglio 2020 ha permesso a Pokémon GO di registrare un nuovo record di incassi.